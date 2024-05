Krótka analiza filmów Marvela, bo ostatnio z racji częstych lotów samolotem przebrnąłem przez uniwersum.



Każdy cholerny znaczący bohater ma obecnie żeńskiego odpowiednika. Mocniejszego, lepszego. Shehulk, ironpotts, Valkiria (IKSDE)



Kapitan Ameryka zrzekł się swojego „kapitanowania” na rzecz Afroamerykanina, który nie wiedzieć czemu poszedł do niego w końcowej scenie (on a nie Buck - przyjaciel od zawsze)



W wakandzie nie ma białych, bo to Afryka ale w Asgardzie Heimdal może być czarnoskóry, bo to Pokaż całość