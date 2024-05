Brakuje 16 tysięcy policjantów. Ponad 40% przyjetych to kobiety. W styczniu skończyły się fundusze na kartridże do taserów, do następnego roku bez nowelizacji budżetu nie będzie nowych. Na niektórych jednostkach nie ma sprawnych radiowozów i są pożyczane z innych jednostek, a te co są mają po 200/300 tysięcy przebiegu i ponad 10 lat. Niektóre są nawet z 2007 roku.



W międzyczasie minister MSWiA myśli nad jego kampanią do europarlamentu. Witamy w uśmiechniętej