wytłumaczcie co to oznacza że będzie nowy kalifat? Nie za bardzo mi po drodze z islamskimi zwyczajami, a na religii zamiast o religiach świata uczyli mnie tylko o jednej, przez to jestem teraz zacofany w tym kontekście.



Chcą stworzyć jakieś państwo w państwie czy o co chodzi ?



Liderem jest 25 letni chłopak, ja w wieku 25 lat to zastanawiałem się w jakie gierki grać, a tu gość jest liderem muzułmanów