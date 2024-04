Japońska misja na Księżycu wciąż trwa, choć jest to dla wielu zaskoczeniem. SLIM obudził się po 3 nocy księżycowej, choć nikt nie spodziewał się, że przetrwa pierwszą. Naukowcy badają, co przyczyniło się do tak świetnej trwałości łazika, a w międzyczasie SLIM przesyła nowe zdjęcia.