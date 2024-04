Skowyt pisowskich trolli o rzekomym łamaniu prawa przez Hołownię jest tutaj bardzo znamienny. Czy gdyby na polityczne zlecenie TK wydał orzeczenie, w którym stwierdza totalnie z dupy rozwód małżeństwa Kowalskich to czy ktokolwiek miałby uznawać ten wyrok?



Nie. Bo TK nie ma żadnych uprawnień aby zajmować się takimi sprawami. I tyle. Pisowcy robią po raz kolejny to co zawsze - z prostej i oczywistej sprawy próbują zrobić gigantyczny chaos tak aby nikt Pokaż całość