Jak jest chyba każdy widzi, temat mieszkalnictwa jest dla rządzących od 20 lat, trędowaty. Były najróżniejsze, komisje, debaty, rozmowy, tylko nie o mieszkalnictwie, wszyscy uważają, że sprawa załatwi się sama. Jak już coś się dzieje w temacie, to właśnie takie gówno, bez przemyślenia, od razu nadając tor sprawie nieprawidłowy.



Dla mnie to jest #!$%@?, że szacunkowo w Polsce brakuje od 1 mln do 2mln mieszkań, jednocześnie coraz gorsza demografia, to jedne z Pokaż całość