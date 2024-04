Pitbulle, amstafy czy inne corso to rasy, które przyciągają jakąś niedowartościowaną patologię. Niemal we wszystkich przypadkach właściciele mają problemy psychiczne i próbują się dowartościować posiadając takie zwierzę. Właściciel ma wówczas wrażenie kontroli nad czymś silniejszym oraz wyższości nad innymi, którzy mogą bać się go na ulicach. Posiadanie takiego psa jest szczególnym idiotyzmem w bloku, a najlepszy jest argument że jest to pies do obrony. Tylko przed czym - innymi patusami z takim Pokaż całość