my sie smiejemy, a oni realizuja swoje cele, tzn zleceniodawcy tych gamoni.



dlaczego? bo ten temat ma być grzany, ma funkcjonować w mediach i pęcznieć w ludzkiej świadomości. Dlatego blokujace drogi ekipy same nagrywaja i udostepniaja swoie akcje. Nawet ich organizatorzy po cichu liczą, że ktoś w końcu kogoś rozjedzie, bo to dałoby lepszy rozgłos.



im większy rozgłos, tym większa świadomość istnienia problemu, nawet jeśli problem to fikcja i niezależnie co o Pokaż całość