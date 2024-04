A tylnimi drzwiami wejdą nowe opłaty za parkowanie, drogi, jakaś opłata na paliwa i inne bzdety. co w efekcie spowoduje, ze będziemy więcej płacić, niż miałoby to miejsce w przypadku podatku. Po za tym w kamieniach milowych jest jak byk napisane, ze takie opłaty wejdą w życie jak nie teraz to później. Także nie cieszyłbym się za bardzo, bo rząd jedynie co ma dla nas to kija do bicia.