TakJak szturchniesz i obrazisz mnie na ulicy jak cham, a ja nazwę Cię chamem lub westchnę i to mnie usatysfakcjonuje (no ale nie odejdę z opuszczoną głową) zamiast dać Ci w mordę - znaczy, że eskalować nie chciałem.A jak Ty się nawet o to #!$%@? "co wzdychasz #!$%@? biedaku" to znaczy, że zależy Ci jak #!$%@?