Spisek nie spisek, ktoś posmarował, yy sorry za lobbował, by zmienić przepisy tak by opłacało się tylko im prowadzić biznes i nara. Ziemia rolna jest ograniczone, jedyne co można zrobić to wyniszczyć konkurencję.



Ogólnie schemat znany z usa, polecam jest sporo filmów na yt (reportaży) jak to wygląda, jak dojeżdżali rolników do tego stopnia, że decydowali się iść na "współpracę", farma trafia do spółki a Ty jesteś zatrudniony i ogarniasz ziemię swoich Pokaż całość