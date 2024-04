Na Ukrainie w rękach społeczeństwa jest od 1 do 5 milionów jednostek tzw. broni zdobytej, w tym karabinów maszynowych, granatów i min – mówi ukraiński minister Ihor Kłymenko. "Ludzie chcą to sprzedać i nie zawsze jest to wojsko. Automat może kosztować każdą cenę: na przykład od 1000 UAH"