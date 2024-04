Dlatego Polska powinna była dawno temu zacząć kampanię informacyjną w celu pobudzenia dyskusji we Francji na temat zniesienia zakazu wydobycia gazu łupkowego. A najlepiej to, żeby u nas poszukiwać innych metod szczelinowania i żeby jednak u nas udało się ruszyć łupki.

No ale to trzeba by było o państwie myśleć w sposób strategiczny.

Odcięcie rosji od europejskiego rynku gazu to powinien być priorytet naszego państwa.