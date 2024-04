Wypisz wymaluj, moja ciotka. No dobra kobieta, ale jej małżeństwo to była kpina. Ciągle narzekanie na męża, że powinien zostać dyrektorem w jakimś gówno urzędzie. Został. Pracował więcej. Źle. Wracał do domu, szedł do ogrodu to słyszał, że 'to nie są spodnie do ogrodu'. Chciał coś zjeść, to zaraz 'ale ty tego nie lubisz'. Wieczne je.ba.nie typa. Zawsze coś było nie tak. Odkurzył- no nie tak. Nie odkurzył to- 'nic nie robisz'. Pokaż całość