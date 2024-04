Na wyborach parlamentarnych jaka była frekwencja?73%

Na wynoarach samorządowych jaka była frekwencja? 50%?



To właśnie elektorat antypis był tym dodatkowym, który nigdy nie głosuję bo nie obchodzi go rada gminy, ale obchodziło (i pewnie dalej obchodzi) kto rządzi krajem.

Zatem wynik wyborów samorządowych nie jest tyn samym co wynik poparcia w wyborach parlamentarnych.