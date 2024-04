Tego nikt nie chce oprócz Niemców którzy rozbuchali socjal i teraz zmierza do nich całą afryka. Będą mogli zgodnie z prawem dowolnie relokowac masy ludzkie choćby do Polski zakładając na nas pęto w postaci przymusowego trzymania tych ludzi w kraju. Nie wiem czy to nie doprowadzi do rozsądzenia UE od środka. Niemcy to głupki, oni na dłuższą metę wszytko niszczą.