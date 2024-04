Chłopie te sankcje i inne bzdety to cyrk dla plebsu. Byłem w terminalu w Terespolu i tam większość rzeczy od ruskich. Celnicy wyglądają jak z tego Mema o przeglądach co chajs na oczach. Najlepsze to że to nigdy nie szło na taką skalę. Jak się zaczęły sankcje to i więcej towaru idzie.