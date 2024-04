Jeśli będą jakieś cła, to będą nie tylko na korzyść Niemiec. Niestety jak po pandemii i konflikcie z Rosją wyszło, że fajnie by Europa też miała jakiś przemysł, to ochrona są albo mega wysokie standardy albo cła. Inaczej będziemy zależni od Chin i po części Rosji.Idealny świat powoli się kończy, idealny czyli dostaje się coś najtaniej i bez wojny lub ryzyka.