Albania to najgorsze panstwo w ktorym bylem i nie wiem skad ten trend (u fajnipolakow instapodroznikow pewnie) aby w ogole chwalic to panstwo:

- syf niemilosierny na kazdym rogu

- bezdomne psy

- ceny jak z kosmosu, wyzsze niz w Paryzu

- oszusci i zlodzieje na kazdym rogu - kazdy chce wykorzystac

- zerowy poziom restauracji, a w zasadzie brak kultury jedzenia na zewnatrz - wszystko co jest to dla turystow jedynie.