Ludzie nie wiedzą, jak tam jest źle. Z firmy chłopak dostał się do biura do RPA - jego marzenie. To co opowiadał to scenariusz filmu o zombie. Osiedla na którym mieszkają z żoną, jest oddzielone wielkim murem + drut kolczasty od dołu do góry, pancerna brama + ochrona z długą bronią, wyglądają na ex wojskowych a nie ciepłe kluchy jak u nas. Samochód ma wzmocnione szyby i drzwi, zamontowane dysze na gaz Pokaż całość