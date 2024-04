Myśle, że Rosja nie musi niczego finansować.

Taki na przykład ATOR zgromadził grupę kilkudziesięciu tysięcy durniów, którzy kochają słuchać o kosmitach, raku wywoływanym przez Ukraińców i szczepionki.

Oni są szczęśliwi, bo on ich podtrzymuje w wierze. On zarabia na reklamach.

Przy okazji rzuci od niechcenia, że to NASZ rząd nas pakuje w wojnę, no bo przeciez Putin nie chce konfliktu. ;)))