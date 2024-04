Po spotkaniu w ministerstwie rolnictwa rolnicy zostali na miejscu i okupują resort. Żądają spotkania z premierem, bo - jak twierdzą - mimo obietnic ich postulaty nie zostały spełnione. - Ten rząd jest wiarygodny. Liczyliśmy, że to wszystko załatwi, a on to po prostu olewa - mówił jeden z protestując