Właśnie spojrzałem na mapę, 2 km szerokosci pas terytorium oddziela Mołdawię od morza. Myślę że jednym z warunków dalszej integracji Ukrainy z Zachodnim światem powinno być zmuszenie Ukrainy do oddania terytorium Mołdawii by ta uzyskała dostęp do morza. To jest hit że Ukry tak o dostały 2 największe terytorium na kontynencie, ziemie ktore nigdy wczesniej do nich nie nalezaly a na dodatek jeszcze takie buble istnieją.