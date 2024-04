Mieli 13 miejsc docelowych do ruskich i 8 do Niemiec. To ich dwa główne kierunki. W UE jeszcze mieli jedno miejsce w Grecji.

W dniu 25 marca 2024 roku, linie lotnicze Southwind Airlines zostały zakazane przez Fińską Agencję Transportu i Komunikacji z eksploatacji lotów do Finlandii do której nawet nie latali. Po ocenie fińskiej linia lotnicza została zakazana w dniu 28 marca 2024 r. z całej przestrzeni powietrznej UE. Brawa dla Finów.