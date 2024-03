Chyba nawet prorosyjskie trolle przyznają, że bełkotanie o "drugiej armii świata" jest nieuzadanione jak kilkudniowa "operacja specjalna" się ciągnie kolejny rok. Prawda jest taka, że gdyby nie WMD to rusków by NATO jeszcze zaorało w okresie zimnej wojny i rozbiło ich na wiele republik. No ale że mają atom, broń chemiczną i biologiczną to są nie do ruszenia i będą tym wrzodem przez długie lata, okazjonalnie atakując sąsiadów.