No, no. Taka wielka przyjaźń że nadal nie chcą przyznać się i wziąć na klatę odpowiedzialności za banderę. Wręcz traktują tę rzeź jak akt bohaterstwa i czegoś co należy wielbić. Śmiech na sali, my będziemy im dupę nadstawiać a oni będą nas ładować po same kule. Powinniśmy twardo stać na swoim i nie iść na ustępstwa - jesteśmy mocniejszym państwem i powinniśmy z tego korzystać tak jak inne kraje z tego korzystają Pokaż całość