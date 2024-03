Czeski kontrwywiad zdemaskował zorganizowaną przez Rosjan sieć, która próbowała wpływać na wybory do Parlamentu Europejskiego. Dziennikarze dotarli natomiast do źródeł, według których Rosjanie płacili politykom m.in w Niemczech, na Węgrzech, we Francji, w Belgii, w Holandii i... w Polsce.