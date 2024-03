Scam to jedno, a spam drugie. To trzeba ukrócić i zdelegalizować bo to jest nękanie i to na zasadzie: numer mamy od firmy XYZ, a ta firma to jest jak współpracująca z Kolegium Idiotum uczelnia spod Londynu - nie istnieje.



Powinna być lista na którą wpisuje swój nr telefonu I ŻADEN marketingowy telefon nie ma prawa być wykonany na mój numer. Żadne zapytanie o możliwość przedstawienia oferty, żaden SMS. Nic.