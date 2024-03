Właśnie po to jest to straszenie wojną. Większy budżet na wojsko to więcej kasy dla współpracujących z wojskiem firm dostarczających sprzęt. A jak myślicie, do kogo należą te firmy? Do byłych wojskowych.

A wojna na ukrainie jest o złoża gazu na wschodniej granicy i w okolicach krymu, dalej ruskie nie chcą iść. Bo jakby było inaczej, to atakowaliby kijów od strony białorusi, a nic takiego się nie dzieje.