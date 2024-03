Rosjanie dostarczają ropę bezpośrednio do Korei Północnej z naruszeniem sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Co najmniej pięć tankowców z Korei Północnej odebrało ropę bezpośrednio z Rosji według Royal United Services Institute (RUSI). To naruszenie sankcji wobec Pjongjang za testy jądrowe.