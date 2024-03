Co z Polską? Polska to samo. Z planów mamy rok 2030 i klasa minimum E, 2033 minimum D. Potem sukcesywnie zmniejszanie do domu zero energetycznego w 2050 roku. I tu chciałbym zauważyć, że obecnie budowane budynki bardzo rzadko są zero energetyczne, nie jest to takie proste by to osiągnąć i wymaga dużych nakładów finansowych.