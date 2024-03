Pokaż całość

Te same pomysły są w UK.Biorąc pod uwagę stan, a zwłaszcza wiek tutejszego budownictwa, w d. dostaną tylko wynajmujący, bo wszelkie koszty remontu, często absurdalnie wysokie poniosą długofalowo najemcy. Wynajmujący włożą to w koszty wynajmu.A obecnie znalezienie w niektórych rejonach czegoś sensownego do wynajmu to konkurs na najładniejszego, najmilszego i płacącego najwięcej najemcę.Jest ogromny niedobór czegokolwiek sensownego pod wynajmem i ludzie się potrafią licytować by zdobyć określone lokum.