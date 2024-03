Heroizacja Bandery przez Ukraincow jest bledn, bo zabil 100 000 niewinnych cywilow uprzednio ich torturujac w taki sposob, ze to co robia Ruskie na Ukrainie to jest nic.

Wystarczy nie byc psychicznym zeby ogarnac ze mordowanie i torturowanie jest zle, a dokladnie to robil Bandera.