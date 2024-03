Widocznie nudno było w tej Europie - teraz coś się dzieje. A to atak nożownika, a to masowe protesty, jakieś zamachy terrorystyczne, zabawa w ganianego z inżynierami. Ciągle wojsko lub/i policja postawione w stan gotowości. Wg niektórych, Polakom żyło się zbyt nudno w tym zaściankowym kraju - teraz powoli dołączamy do światowej topki.