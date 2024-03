W naszej szkole był taki kolega którego rodzicie (nie alkoholicy. Robole, oboje pracujacy. Ale tacy łeeee, pfeeee. Pocmokac, poszydzic), nie opłacali obiadów a przychodził. No i może na to nikt by mu nie zwracił uwagi, gdyby nie podchodzil po kilka razy pod okienko. Pani kiedyś wychyliła się i ryknęła „nachlałeś się byku?!” Pamiętam to do dziś.