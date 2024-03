A po co miał iść?

Stanowski mógł uzyskać oglądalność.

Kandydaci mogli się wypromować i walczyć o podium, kto bardziej #!$%@? obecnemu prezydentowi

A Czaskowski co by zyskał na tej debacie? Kazdy by w niego wrzucał wypominajac czego w wawie nie ma lub co kuleje; on by takiego luksusu nie miał, bo zadne z kandydatów nie rzadził miastem. Wystawił by się tylko na ostrzał. Gdyby nawet chciał sie pochwalic sukcesami, to zginęły by Pokaż całość