Najgorsze, że Putin to cwaniak i na pewno zrobiłby inny atak, niż przez wschodnią granicę, a ma kilka możliwości (Bałtyk, atak od środka itd.). Więc te obstawianie tej pseudo zapory może nic nie dać. A tak po za tym uważam, że nie będzie ataku na Polskę, a inny kraj NATO. To i tak wystarczy do wszczęcia mobilizacji i stanów wyjątkowych, we wszystkich krajach przygranicznych, zwiększając tym samym recesję.



