Od kiedy terrorysci oddaja sie w rece wroga zamiast walczyc do smierci? A juz zwlaszcza ruskim, przeciez wiadomo co im zrobia. Troche mi ich szkoda, bo sa niewinni, ale z drugiej strony byli na tyle glupi, ze wyjechali do rosji z wlasnej woli zapewne w poszukiwaniu pracy.