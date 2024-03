Ocho na pewno ktoś się rozwodzi z powodu nie gotowania obiadów...



Pewnie nie gotowanie obiadów oznacza w praktyce nie robienie niczego czyli żonę która nie pracuje zarobkowo i nie szuka pracy, nie zajmuje się również domem, ogrodem, ogólnie praktycznie nic nie wnosi do związku. Spotyka się jedynie z koleżankami być może ogląda telewizje etc. a swojego faceta traktuje jak bankomat.

No ale to się nie sprzedałoby tak dobrze jak "nie gotuje obiadów".