Mnie najbardziej #!$%@? limit "udzwigu" jezeli chodzi o rownosc I przepisy bhp. Przykladowo zatrudniajac faceta do noszenia workow z cementem placimy mu polowe tego co mu sie nalezy, poniewaz zatrudniajacna jego miejsce kobiete, a raczej kobiety, to placimy im dwa razy tyle co facetowi. Bo #!$%@? ze kobiety robia to we dwie sprawniej mozna sobie w dupe wsadzic.