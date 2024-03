Trzaskowski nie ma nic do ugrania na tej debacie (sondaże póki co jednoznacznie na niego wskazują), ma za to wszystko do stracenia bo wiadomo że będzie siła złego na jednego, plus swoje dupiarz ma za uszami. PRowo może i wpadka (ale w sumie i tak jego twardy elektorat raczej nie ogląda kanału zero), ale strategicznie na plus.