Musza wymienic stare glowice i dostosowac do nowej technologii. W obliczu jednak narastajacej agresji rosji jest to konieczne. Nie wiem czy to prawda kiedys czytalem ze UK i Francja chca opracowac ladunki nuklearne o bardzo malej mocy jakiejs tam czesci 1 kilotony. Pewnie nawet cos takiego moze odparowac koszary czy kilka budynkow albo zgrupowania pojazdow. Moze nawet jako ladunek burzacy bunkry pod ziemia.