Przyjdzie czas, by znów nas zdradzić. Polska stała się, za sprawą rządzących, dupolizem UE. Nie mamy nawet własnego przemysłu samochodowego. Nie mamy żadnego interesu narodowego. Ale mamy za to głupkowate uśmieszki i wkrótce nawet własnego rolnictwa już nie będzie. Ale jeśli na to pozwalamy, to widocznie nie zasłużyliśmy na nic innego. Szkoda jednak, bo przodkowie tak dumny naród tworzyli.