Fornalski to chyba najlepsza jego rola we filmie - w duecie z debiutującym(!) i równie doskonałym Kondratem. Ich dramatyczny duet w "Zaklętych rewirach" jest wart zobaczenia.Zresztą drugoplanowy bohater, hotel "Pacyfik" stanowi doskonałe tło dla ich popisów. To chyba najlepszy film Majewskiego, którego reżyseria stworzyła doskonałą opowieść o dorastaniu, trochę w Hrabalowskim klimacie.