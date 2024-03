To jest bardzo ważna informacja w świecie AI. To jest chyba jeden z największym modeli udostępniony publicznie - jeszcze pytanie jaka jest licencja, czy będzie dało się używać komercyjnie, czy można będzie robić fine-tuning, jaka jest jakość modelu pod względem prawny (na jakich materiałach był trenowany - czy prawnicy nie będą się czepiać licencji danych treningowych, etc...).



To jest raczej wczesna wersja, z tego co widzę nie ma optymalizacji CPU+GPU, nie ma Pokaż całość