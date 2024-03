Problemem nie jest to, że zboże przejeżdża przez granicę tranzytem, tylko to, że Ukraińcy chcą je sprzedawać od razu po przekroczeniu granicy bez konieczności rozwożenia swoich towarów o całej Europie. Jeśli to samo będą chcieli robić w Rumunii to rolnicy też będą tam protestowali. O innych problemach jak dyskryminacja w systemie kolejek już nie wspominając.