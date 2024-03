Niestety, komusza mentalność i tyle....

Ludzie są baranami, płacą podatki, opłaty, daniny i uj wie jak sobie to rządzący nazwą, a potem się płaszczą przed urzędnikami, kiedy z tych pieniedzy urzędnicy, ktorzy mają taki obowiazek, cos im wybudują...



To jest absurd niewiarygodny, pomyślałbym, że takie średniowiecze za jakiś czas minie, ale biorąc pod uwagę mentalność wyborców nie tyle pisu co PO i lewicy, to takie cos nigdy nie zniknie, a urzędnicy będą Pokaż całość