Fryzura zrobiona do celów służbowych - zatem na drugi dzień powinna zostać komisyjnie rozczochrana, aby przypadkiem prywatnie nie chodziła w tej fryzurze gratis.

Wychodzi też na to, ze na publiczne stanowiska lepiej brac mezczyzyn, najlepiej łysych - nie dosc, ze kasa panstwowa zaoszczędzi na fryzjerach to jeszcze na stylizacji paznokci, garsonek, dodatkow.



Do tak absurdalnych wniosków można właśnie dojść, gdy mamy do czynienia z finansowaniem przez podatników takich fanaberii.

