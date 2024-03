Zabawne jak fani ukrainy każą mniejszości węgierskiej #!$%@?ć do siebie. (Pomijajac że są u siebie). Ciekawe czy takie same reakcje były jak mniejszość polska płakała na dyskryminacje na litwie.

Dla gwoli ścisłości to węgry mają prawo mieć o to ból dupy bo ukraina jeszcze przed wojną robiła przepisy uderzającę we wszystkie mniejszości narodowe u siebie.