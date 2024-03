Szkoda, że był brutalistą ze szkoły Corbusiera, mającym za nic historyczną tkankę i tożsamość miejsca, bo mimo to, koncepcje miał interesujące. Gdyby jego projekty były realizowane gdzieś na obrzeżach miejskich, na wsiach włączanych do miasta, to stanowiłoby to naturalne przejście starego miasta w nowe a zarazem symboliczny dowód postępu, a tak, stanowi jedynie poprzednio ustrojową pogardę.